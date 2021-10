96-jähriger Radfahrer von Güterzug erfasst und getötet

Tarp (dpa/lno) – Ein 96 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagmorgen in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich an einem Bahnübergang, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag sagte. Demnach hat der 96-Jährige möglicherweise den nahenden Güterzug aufgrund seines Alters nicht gesehen oder gehört.

Er wurde beim Aufprall getötet, wie es hieß. Die genauen Umstände seien jedoch noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Der Zugführer erlitt einen Schock.

Die Bahnstrecke wurde gesperrt und Bahnreisende müssen sich am Samstag auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen, wie der Sprecher sagte. Ein Notverkehr mit Bussen zwischen Schleswig und Tarp sei eingerichtet worden.

© dpa-infocom, dpa:211023-99-705619/2