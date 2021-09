96-jährige ehemalige KZ-Sekretärin nach Flucht in U-Haft

Blick auf das Gebäude in einem Gewerbegebiet, in dem das Landgericht Itzehoe eine Außenstelle eingerichtet hat. Foto: Markus Scholz/dpa

Itzehoe (dpa) – Nach dem Aufgreifen der flüchtigen Angeklagten in einem NS-Prozess hat das Landgericht Itzehoe Untersuchungshaft für die 96-Jährige angeordnet. «Das Gericht hat der Angeklagten den Haftbefehl verkündet. Sie wird nun in die Untersuchungshaftanstalt verbracht», teilte Gerichtssprecherin Frederike Milhoffer am Donnerstag mit.

Der ehemaligen Sekretärin im deutschen KZ Stutthof bei Danzig wird Beihilfe zum Mord in über 11 000 Fällen vorgeworfen. Als Stenotypistin und Schreibkraft in der Lagerkommandantur soll sie zwischen Juni 1943 und April 1945 den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet haben.

Der Prozess sollte am Donnerstagmorgen in der schleswig-holsteinischen Stadt beginnen. Die Angeklagte erschien jedoch nicht. Daraufhin erließ die Strafkammer einen Haftbefehl. Gegen Mittag wurde die Seniorin aufgegriffen, nach einem «Bild»-Bericht in Hamburg-Langenhorn.

