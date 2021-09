96 im Zweitliga-Aufwind: 3:0-Sieg bei dezimierten Kielern

Hannovers Linton Maina (M) trifft gegen Kiels Torwart Thomas Dähne (l) und Marcel Benger zum 3:0. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa) – Hannover 96 hat mit einem deutlichen Auswärtssieg bei Holstein Kiel für ein Ausrufezeichen in der 2. Fußball-Bundesliga gesorgt. Mit 3:0 (3:0) gewann die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann am Samstag das Nordduell vor 8165 Zuschauern bei den überforderten Störchen und kletterte mit zehn Punkten nach dem zweiten Erfolg in Serie auf Tabellenplatz zehn. Die über 80 Minuten in Unterzahl spielenden Kieler bleiben dagegen nach zuvor drei ungeschlagenen Partien im Zweitliga-Keller. Mit lediglich fünf Zählern rangieren die Norddeutschen vorerst auf Platz 15.

Für Kiel begann die Partie äußerst bitter. Torhüter Ioannis Gelios sah bereits nach zehn Minuten die Rote Karte. Der Holstein-Keeper verlor erst außerhalb des Strafraums den Ball an Lukas Hinterseer, dann zog er am Trikot des 96-Angreifers und wurde von Schiedsrichter Timo Gerach vom Platz gestellt.

Die Überzahl nutzten die Niedersachsen schnell aus. Nur acht Minuten später brachte Sebastian Ernst die Gäste in Führung. Der Schuss des 26-Jährigen wurde von Kiel-Kapitän Hauke Wahl abgefälscht, unhaltbar für den eingewechselten Schlussmann Thomas Dähne. Der Kieler Ersatztorhüter war auch nach 25 Minuten machtlos. Nach Zuspiel von Ernst schlenzte Sebastian Kerk den Ball zum 0:2 ins lange Eck. Linton Maina erzielte nach einem Abschlag von 96-Torhüter Ron-Robert Zieler noch vor der Pause den dritten Treffer (34.) und sorgte für die frühe Entscheidung.

