96-Geschäftsführer Mann vor dem Absprung – Kommt Schmadtke?

Hannover (dpa) –

Bei Hannover 96 steht Geschäftsführer Marcus Mann nun doch vor dem Absprung. Mann (41), der zuletzt dem VfL Wolfsburg eine Absage erteilt hatte, zieht es nach übereinstimmenden Medienberichten zum österreichischen Topclub RB Salzburg, der einen Nachfolger für den zu Borussia Mönchengladbach gewechselten Rouven Schröder sucht.

Martin Kind, Aufsichtsratsvorsitzender der Profi-Sparte bei Hannover 96, bestätigte das Interesse der Österreicher an Mann, der erst im Laufe des Jahres bei den Niedersachsen nach langen Querelen zum Geschäftsführer befördert worden war. Beide Clubs verhandeln nun über eine Ablöse, da Mann in Hannover noch einen Vertrag bis Sommer 2029 besitzt.

Nachfolgekandidat Schmadtke

Als Nachfolger von Mann, der vor vier Jahren aus Hoffenheim nach Hannover gekommen war, wird bei 96 unter anderem Jörg Schmadtke genannt. Der 61-Jährige war bereits von 2009 bis 2013 sehr erfolgreich in Hannover tätig und gilt als Wunschkandidat von Kind.

Abzuwarten bleibt, ob es für Schmadtke in der Management GmbH eine Mehrheit gibt. Das vierköpfige Gremium besteht aus je zwei Vertretern der Profi-Sparte und des Vereins. In der Vergangenheit gab es immer wieder Streit in Personalfragen.