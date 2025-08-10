96-Fans dabei: Polizei trennt 500 teils Vermummte an Bahnhof

Fans zweier Fußballclubs haben sich am Samstagabend eine Massenschlägerei am Bahnhof von Oelde im Münsterland geliefert. Federico Gambarini/dpa

Oelde (dpa) –

Fans zweier Fußballclubs haben sich am Samstagabend eine Massenschlägerei am Bahnhof von Oelde im Münsterland geliefert. Etwa 500 Anhänger von Hannover 96 und RW Essen seien gegen 20.05 Uhr aus den Zügen gestiegen, hätten sich geschlagen und auch Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt, teilte die Polizei in Kreis Warendorf mit.

Demnach sollen aus dem Kreis der teilweise Vermummten Flaschen und Steine gegen den Zug geworfen worden sein. Die Züge hatten zufällig zur selben Zeit in Oelde gehalten. Hannover 96 hatte am Nachmittag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:0 bei Fortuna Düsseldorf gewonnen.

Etwa 90 Polizeibeamte im Einsatz

Nach Polizeiangaben konnten die Gruppen der Problemfans getrennt und in die Züge zurückgedrängt werden. Die Polizei setzte teils Pfefferspray ein. Die Bundespolizei sperrte den Bahnhof, ein Polizeihubschrauber überflog die Szene und Gleisanlagen.

Mit einer dazu gerufenen Hundertschaft waren etwa 90 Polizeibeamte im Einsatz. Der Zug Richtung Hannover habe gegen 22.00 Uhr den Bahnhof verlassen, die Verbindung in Richtung Düsseldorf sei gegen 22.15 Uhr aus Oelde abgefahren, berichtete die Polizei. Es seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.