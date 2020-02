95-Jährige in Wohnung überfallen

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Drei unbekannte Frauen haben am Freitagabend in Bremen-Osterholz eine 95-Jährige in ihrer Wohnung ausgeraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, klingelten die Räuberinnen an der Wohnungstür der Seniorin und drangen gewaltsam in die Wohnung ein, als diese die Tür einen Spalt breit öffnete. Dabei fiel die 95 Jahre alte Frau hin. Sie wurde von einer der drei Frauen festgehalten, während die anderen beiden die Wohnung nach Bargeld durchsuchten. Anschließend halfen die Räuberinnen der Frau auf und flüchteten. Die 95-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen für den Vorfall.

