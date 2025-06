94-Jährige fährt Passanten auf Parkplatz in Hameln an

Eine 94-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf einem Parkplatz mehrere Passanten an und verletzte sie zum Teil schwer. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hameln (dpa/lni) –

Eine 94-Jährige hat mit ihrem Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hameln mehrere Passanten angefahren. Acht Menschen wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer. Die Seniorin stieß am Mittag im Ortsteil Klein Berkel vermutlich beim Anfahren mit ihrem Fahrzeug gegen die Menschen, wie die Polizei mitteilte. Die 94-Jährige erlitt dabei selbst leichte Verletzungen. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser.

Die Polizei stellte den Führerschein sowie das Auto der Frau sicher. Die Hintergründe des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zum aktuellen Zeitpunkt werde aber ausgeschlossen, dass die Frau die Passanten mit Absicht angefahren habe, teilte die Polizei weiter mit.