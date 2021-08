93 weitere gerettete Afghanen in Hamburg eingetroffen

Hamburg (dpa/lno) – 93 weitere Gerettete aus Afghanistan sind am Samstag in Hamburg angekommen. Dies bestätigte ein Sprecher des Landeskommandos der Bundeswehr der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Die in Frankfurt/Main gelandeten Afghanen seien um 18.15 Uhr mit vier Bussen in der Erstaufnahme-Einrichtung eingetroffen.

«Damit hat #Hamburg seit Mittwoch mehr als 200 Menschen sicher untergebracht», hatte Innensenator Andy Grote (SPD) in Erwartung der Geflüchteten getwittert. «Ich bin froh, dass so viele aus der Hölle von #Kabul gerettet werden konnten.» Erst am Freitag waren 57 Menschen aus Afghanistan in der Hansestadt eingetroffen.

Die Geretteten werden den Angaben zufolge zunächst für einige Tage in der Erstaufnahme-Einrichtung am Neuen Höltigbaum im Stadtteil Rahlstedt untergebracht.

