92 Millionen Euro für neue Schulen in der Hafencity

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg investiert rund 92 Millionen Euro in den Bau von zwei neuen Schulen in der Hafencity. Der Neubau der vierzügigen Grundschule Am Baakenhafen und der neue Stadtteilschulcampus am Lohsepark mit acht Zügen seien die teuersten und aufwendigsten Schulbauvorhaben der nächsten Jahre, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag.

Die Grundschule, die auch über zwei Vorschulklassen verfügen soll und direkt an eine Kindertagesstätte grenzt, soll Ende 2022 fertig sein. Der neue Schulcampus ab Klasse fünf, «wo man sich entscheiden kann, ob man das schnelle Abitur macht wie an den Gymnasien oder sich etwas mehr Zeit lässt», soll zum Schuljahresbeginn 2025/26 in Betrieb gehen, wie Rabe sagte.

Um den wachsenden Bedarf an Schulplätzen zu decken, würden vorab bereits «hochwertige temporäre Schulbauten» geschaffen. So könnten beide Schulen bereits zum Schuljahreswechsel im kommenden Sommer mit jeweils zwei Klassen an den Start gehen. «Somit können wir flexibel den langsamen Zuwachs an schulpflichtigen Kindern abfedern und von Beginn an gute Lösungen für alle Beteiligten bieten», sagte Rabe.

Die Schulexpertin der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Birgit Stöver, sieht im Zusammenhang mit den Provisorien aber noch Klärungsbedarf. «Wie sollen die Schülerinnen und Schüler in den Containern an einer der meistbefahrenen Bahnstrecken Hamburgs gut lernen können?»