92-jähriger Autofahrer verursacht schweren Unfall auf A7

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bad Bramstedt (dpa/lno) – Ein 92-jähriger Autofahrer hat am Dienstag auf der Autobahn 7 kurz vor der Anschlussstelle Bad Bramstedt einen schweren Unfall verursacht. Der Mann fuhr relativ ungebremst in das Ende eines Staus, der sich durch Bauarbeiten auf der Fahrbahn gebildet hatte, wie die Polizei mitteilte. Er selbst und zwei weitere Personen im Auto vor ihm wurden schwer verletzt – eine Frau wurde in Lebensgefahr mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sechs weitere Menschen in einem dritten Pkw wurden leicht verletzt. Die Autobahn wurde zeitweise in Richtung Norden gesperrt.