91-Jährige bestohlen: 33-Jähriger festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Nachdem er eine 91 Jahre alte Frau bestohlen haben soll, ist ein 33-Jähriger in Hamburg festgenommen worden. Der Polizei zufolge hatte ein Zeuge am Samstagnachmittag im Stadtteil Rahlstedt den Diebstahl des Portemonnaies der 91-Jährigen aufgedeckt. Er hatte beobachtet, wie der 33-Jährige der Frau gefolgt war und ihr verdächtig nahe kam. Der Zeuge sprach die Frau wenig später an. Dabei stellte sich das Fehlen der Geldbörse heraus.

Der Zeuge informierte die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Daraufhin konnte der 33-Jährige mit Hilfe der Zeugenbeschreibung am Berner Marktplatz gefunden werden. Er wurde den Angaben zufolge festgenommen und vor einen Haftrichter gebracht. Die Ermittlungen dauerten an.