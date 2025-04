90 Jahre alte Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 90 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Langenhorn lebensgefährlich verletzt worden. Als die Seniorin mit ihrem Rad am Donnerstagmittag eine Ampel überqueren wollte, touchierte eine 40 Jahre alte Autofahrerin die alte Frau, wie die Polizei mitteilte. Die 90-Jährige stürzte daraufhin und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Radfahrerin soll nach Angaben mehrerer Zeugen bei Rotlicht über die Straße gefahren sein.