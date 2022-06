9-Euro-Ticket startet auch im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Seit Mitternacht gilt auch im Norden das 9-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Allein in Schleswig-Holstein wurden im Vorverkauf über die Nah.SH-App, Automaten oder Verkaufsstellen bisher mehr als 70.000 Tickets verkauft, wie der Verkehrsverbund Nah.SH mitteilte. Wegen der erwarteten Nachfrage gibt es auf einigen Strecken Kapazitätserweiterungen. So steht demnach beispielsweise auf der Marschbahn nach Sylt ein zusätzlicher Doppelstockzug zur Verfügung. An mehreren Bahnhöfen wie etwa in Kiel und Lübeck werden an besonders nachfragestarken Tagen zusätzliche Busse vorgehalten.

Insgesamt waren den Angaben zufolge allerdings kaum Kapazitätserweiterungen möglich, weil bundesweit zusätzliche Fahrzeuge und zusätzliches Personal nicht zur Verfügung stehen. Das 9-Euro-Ticket gilt im Juni, Juli und August jeweils einen Kalendermonat lang deutschlandweit für Fahrten mit dem Nahverkehr in der 2. Klasse.

In Urlaubsorten entlang der Küsten ist man auf alles vorbereitet. «Wie viele Gäste das Angebot nun tatsächlich nutzen werden, ist aktuell schwerlich zu kalkulieren», teilte die Gemeinde Timmendorfer Strand auf Nachfrage mit. Es könne durchaus zu einer deutlichen Zunahme der Fahrgäste, insbesondere an schönen Wochenendtagen wie zum Beispiel an Pfingsten kommen. Mit Maßnahmen zur Besucherlenkung wie dem Strandticker gebe es etablierte und gelernte Mechanismen, Gästen frühzeitig einen Eindruck der Situation vor Ort zu vermitteln. So könnten diese gegebenenfalls direkt noch nicht so stark besuchte Bereiche ansteuern.

Wenige Kilometer entfernt in Scharbeutz heißt es ebenfalls, «wir werden sehen, was wirklich kommt». Letztendlich sei es auch sehr wetterabhängig. Eine vermehrte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs statt des Autos sei wünschenswert, sagte die Bürgermeisterin der Gemeinde, Bettina Schäfer. «Bei den Baustellen aus Richtung Hamburg kommend ist das sicherlich eine gute Sache für die gesamte Ostseeküste.»

Auch auf Sylt hat man sich mit verschiedenen Maßnahmen auf zusätzliche Gäste vorbereitet. Dazu gehören neben der Aufstockung der Zugkapazitäten durch Nah.SH die verstärkte, kontinuierliche Analyse des Fahrgastaufkommens. Auf der Internetseite sylt.de/9-euro-ticket finden Reisende zudem weiterführende Informationen und Empfehlungen.