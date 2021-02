899 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen

Ein Mitarbeiter hält ein Teströhrchen in den Händen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Der Anstieg der Corona-Infektionen in Niedersachsen hat sich am Sonntag leicht abgeschwächt. Dem Landesgesundheitsamt wurden 899 neue Fälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Samstag gab es 956 neue Fälle, am Freitag 942. Die Gesamtzahl der laborbestätigten Infektionen kletterte damit auf 148 402, die der mit dem Virus gestorbenen Menschen um 14 auf 3578. Einer Hochrechnung zufolge sind 88,1 Prozent der Infizierten inzwischen wieder genesen.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen lag bei 70,3 – so viele Menschen je 100 000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Im Vergleich mit den vergangenen Tagen sank dieser Wert leicht, am Samstag lag er bei 71, am Freitag bei 72,9.

Im Landkreis Vechta stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 184,9, am Vortag waren es noch 173,7. Ebenfalls hoch fiel der Wert in den Landkreisen Uelzen (175,3) und Nienburg (160,6) aus. Besonders niedrig lag er in den Landkreisen Verden (23,3) und Friesland (24,3).

© dpa-infocom, dpa:210207-99-335883/2