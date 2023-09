89-Jährige beim Schwimmen in der Ostsee ertrunken

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Erneut ist ein Mensch beim Baden in der Ostsee ertrunken. Eine 89 Jahre alte Frau ist in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein allein am Montag schwimmen gegangen und untergegangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die am Strand wartende Tochter der Frau habe ihre Mutter kurz aus den Augen verloren, sagte ein Polizeisprecher. Die 89-Jährige starb trotz Reanimation noch am Strand, der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Umstände, die zum Ertrinken der Seniorin geführt haben, sind nach Angabe der Polizei noch unklar.