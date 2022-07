89-Jährige auf Pflegeheim-Gelände von Auto überrollt

Hamburg (dpa/lno) –

Auf dem Gelände eines Hamburger Pflegeheims ist eine 89 Jahre alte Frau von einem Auto überrollt worden. Sie habe in der Auffahrt einer Tiefgarage wahrscheinlich gelegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Notarzt stellte nach dem Unfall am frühen Morgen den Tod der Frau fest. Ob sie möglicherweise bereits vor dem Unfall tot war, soll durch ein Gutachten geklärt werden. Die 48 Jahre alte Autofahrerin wurde vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Die Polizei beschlagnahmte ihren Führerschein sowie den Unfallwagen.