8863 bestätigte Corona-Infizierte in Niedersachsen

Eine Frau zeigt in einem Labor einen Test für das neuartige Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infizierten in Niedersachsen ist am Samstag im Vergleich zum Vortag um 181 auf 8863 gestiegen (Stand 13.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg um 8 auf 2291, wie das Sozialministerium mitteilte.

Im Moment werden 900 mit dem Virus Infizierte in Krankenhäusern behandelt, 217 Erwachsene befinden sich auf Intensivstationen. 152 von ihnen müssen beatmet werden. Fünf Kinder sind in stationärer Behandlung, aber nicht auf der Intensivstation. Von den bislang gemeldeten laborbestätigten Corona-Fällen sind 5257 genesen, was einem Anteil von 59,3 Prozent der Infektionsfälle entspricht.

