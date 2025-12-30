88-Jähriger stirbt nach Unfall im Krankenhaus

30. Dezember 2025 9:08
Ein 88-Jähriger stirbt nach einem Verkehrsunfall vom Samstag im Krankenhaus. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Papenburg (dpa/lni) –

Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist wenige Tage nach einem Unfall im Landkreis Emsland im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei nach Angaben der Klinik am Montag an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. 

Der Mann hatte mit seinem Wagen am Samstagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache einen Baum gerammt – er war auf gerader Strecke unterwegs. Der Fahrer musste aus dem Auto befreit werden, er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

