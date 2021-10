88-Jährige gefesselt: Polizei sucht unbekannten Räuber

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) – Ein Einbrecher soll eine 88-Jährige in ihrem Haus überfallen, beraubt und gefesselt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, klopfte und klingelte der Unbekannte am Mittwochabend an der Tür der Seniorin, die dies ignorierte. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte der Täter sich dann gewaltsam Zugang zu dem Haus in Neustadt am Rübenberge, indem er die Scheibe der Terrassentür einschlug. Unter Gewaltandrohung habe er die Frau dazu aufgefordert, ihm ihre Wertsachen zu geben und sei geflohen, hieß es. Die leicht verletzte Seniorin konnte sich laut Polizei selbst von ihren Fesseln befreien. Nachbarn wählten den Notruf.

