88-Jährige bei Raub schwer verletzt – Jugendlicher in Haft

Walsrode (dpa/lni) –

Eine 88 Jahre alte Frau hat in Walsrode im Heidekreis schwere Verletzungen bei einem Handtaschenraub erlitten. Die Frau kam am Samstag per Rettungshubschrauber in eine Klinik in Hannover, wie die Polizei mitteilte. Der 18 Jahre alte Verdächtige ging den Polizeibeamten nach Zeugenhinweisen wenig später ins Netz; er wurde vorläufig festgenommen. Weil er nach Polizeiangaben außerdem verdächtig ist, für weitere Fälle von Raub und Diebstahl verantwortlich zu sein, wurde er einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl, der 18-Jährige wurde in eine Jugendanstalt gebracht.