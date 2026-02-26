87-Jähriger tot aufgefunden – Angehöriger festgenommen

Tostedt (dpa/lni) –

In Tostedt im Landkreis Harburg ist ein 87 Jahre alter Mann in seinem Haus tot aufgefunden worden. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 60-Jähriger aus dem familiären Umfeld wurde vorläufig festgenommen, hieß es. Angehörige fanden die Leiche des 87-Jährigen in seinem Einfamilienhaus in Wistedt und alarmierten die Polizei. Rettungskräfte hätten nur noch seinen Tod feststellen können. Die genaue Todesursache und die Hintergründe des Vorfalls blieben zunächst unklar.