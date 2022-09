87-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Suhlendorf (dpa/lni) –

Ein 87 Jahre alter Autofahrer ist Freitag im Landkreis Uelzen mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und gestorben. Die ebenfalls 87 Jahre alte Ehefrau wurde bei dem Unfall in Suhlendorf schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann gegen Mittag auf der Bundesstraße 71 zwischen Schlieckau und Wellendorf aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Weitere Autos waren dem Bericht zufolge nicht an dem Unfall beteiligt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.