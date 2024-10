Rodenberg (dpa/lni) –

Eine 87 Jahre alte Seniorin ist am Nachmittag mit ihrem Wagen in ein Fotostudio in Rodenberg im Kreis Schaumburg gekracht. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zeitpunkt war keine weitere Person in dem Laden. Wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.