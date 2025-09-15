86 Jahre alter Kleinkraftradfahrer verunglückt

Ein Senior kommt mit seinem Kleinkraftrad von der Fahrbahn ab und stirbt. (Symbolbild) Jens Kalaene/dpa

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein 86-Jähriger aus der Ortschaft Eime im Landkreis Hildesheim ist mit seinem Kleinkraftrad tödlich verunglückt. Aus zunächst ungeklärter Ursache war er am Mittag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Nach erstem Ermittlungsstand kollidierte der Senior im weiteren Verlauf mit einer Grundstücksmauer. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Neben sechs Feuerwehrkräften aus der Ortschaft Sehlde waren ein Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei mit zwei Funkstreifenwagen vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Eimer Straße in beide Richtungen vollgesperrt.