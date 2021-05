86-Jähriger mit E-Bike stirbt nach Unfall auf Landesstraße

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bad Rothenfelde (dpa/lni) – Bei einem Unfall auf der L94 in Bad Rothenfelde (Landkreis Onsabrück) ist am Freitag ein 86-Jähriger ums Leben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge habe er plötzlich mit seinem E-Bike die Landesstraße überquert und ein Auto übersehen, das Vorfahrt hatte, teilte die Polizei mit. Trotz des Versuchs der 30 Jahre alten Autofahrerin, eine Kollision zu verhindern, sei es an der Kreuzung zum Zusammenstoß gekommen. Der 86-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Die Polizei beschlagnahmte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück beide beteiligten Fahrzeuge.

