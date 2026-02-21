86-Jährige stirbt bei Auffahrunfall

21. Februar 2026 9:41
Die Seniorin erlag nach Angaben der Polizei im Krankenhaus ihren Verletzungen. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa
Wunstorf (dpa/lni) –

In Wunstorf ist eine 86-jährige Frau nach einem Auffahrunfall gestorben. Die Seniorin sei am Freitagmittag mit ihrem Wagen auf das Auto eines 64-Jährigen aufgefahren, welcher daraufhin das Fahrzeug eines vor ihm stehenden 38-Jährigen gerammt hätte, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die 86-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der 64 Jahre alte Mann im Wagen vor ihr wurde leicht verletzt.

