85-Jähriger stirbt nach Unfall in Hohenlockstedt

Ein Rettungswagen steht an einem Einsatzort. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Hohenlockstedt (dpa/lno) –

Ein 85-Jähriger ist nach einem Unfall in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) im Krankenhaus gestorben. Er habe mit seinem Fahrrad am Montagnachmittag zu Fuß die Straße überquert und sei von einem Auto erfasst worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei hat einen Gutachter eingesetzt, um den Hergang zu rekonstruieren. Die 56 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt.