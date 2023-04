85-Jähriger nach Feuer tot gefunden

Hannover (dpa/lni) –

Nach einem Feuer mit einem toten 85-Jährigen in Hannover übernehmen Brandermittler der Polizei die Suche nach der Ursache. Im Laufe der Woche sollten die Experten in die Wohnung gehen. Zunächst müsse klar sein, ob der Brandort sicher sei, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Feuerwehrleute hatten den 85 Jahre alten Mieter in der Nacht zum Ostersonntag tot in seiner Wohnung gefunden. Neben der Brandursache sei auch die genaue Todesursache noch unklar, sagte der Sprecher. Weitere Verletzte gab es nicht.

Ein Anwohner hatte das Feuer in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Wohnung war bei dem Brand teilweise zerstört worden, ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.