85-Jährige rutscht mit Wagen in Kanal

Eine Seniorin landet mit ihrem Pkw in einem Kanal in Wilhelmshaven. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Eine 85-Jährige ist am Morgen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in Wilhelmshaven in einen Kanal gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet das Fahrzeug am Morgen ins Schleudern und rutschte ins Wasser.

Die Feuerwehr war umgehend mit einem Schlauchboot im Einsatz und rettete die Fahrerin aus dem Wagen. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde anschließend aus dem Wasser geborgen.