85-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Föhr (dpa/lno) –

Eine 85 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall auf Föhr lebensgefährlich verletzt worden. Die Insulanerin ist am Montagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem Fahrrad an einer Kreuzung abgebogen, ohne auf ein vorfahrtsberechtigtes Auto zu achten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Autofahrerin habe ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen können und das Fahrrad am Vorderrad erfasst.

Durch den Aufprall wurde das Fahrrad herumgeschleudert und die 85-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Heide gebracht. Die 43 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.