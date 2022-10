84-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Schafstedt (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Schafstedt (Kreis Dithmarschen) ist am Dienstagabend ein 84-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Rentner aus dem Kreis Dithmarschen war auf der Tensbütteler Straße aus Richtung Tensbüttel kommend unterwegs, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In einer Linkskurve geriet er aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz Reanimationsversuchen habe er sein Bewusstsein nicht zurückerlangt und starb noch an der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.