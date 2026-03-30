84-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt bei Unfall

Banteln (dpa/lni) –
Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall auf die Fahrbahn geschleudert und tödlich verletzt worden. Der 84-Jährige starb noch an der Unfallstelle in Banteln (Landkreis Hildesheim), wie die Polizei mitteilte.
Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 3 Richtung Alfeld. Ihr Fahrzeug erfasste das Pedelec. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, soll nun ein Gutachter klären. Der jungen Frau ist laut Polizei nichts passiert.
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