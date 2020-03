Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Norderstedt (dpa/lno) – Nach einem Überfall auf eine 84-Jährige in Norderstedt (Kreis Segeberg) fahndet die Polizei nach dem Täter. Wie die Behörden mitteilten, stieß der Dieb am Mittwoch die Rentnerin rücksichtslos um und entriss ihr dann die Tasche; so konnte er das Portemonnaie der Seniorin erbeuten. Die 84-Jährige habe sich dabei nur leicht verletzt, wurde aber zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht.

