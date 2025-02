84-Jährige wird von Auto angefahren – schwer verletzt

Schwesing (dpa/lno) –

Eine 84-jährige Frau wurde in Schwesing (Landkreis Nordfriesland) von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer prallte mit der Frau zusammen, als diese die B201 überqueren wollte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die 84-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war deshalb am frühen Freitagabend für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Zu dem Fahrer des Autos konnte die Polizei keine näheren Angaben machen. Warum er mit der 84-Jährigen zusammenprallte, ist ebenfalls unklar.