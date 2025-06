84-Jährige bei Schockanruf um 150.000 Euro betrogen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem sogenannten Schockanruf hat eine Seniorin in Hamburg-Osdorf Betrügern Schmuck und Münzen in sechsstelligem Wert übergeben. Bei dem Anruf am Dienstag sei der 84-Jährigen gesagt worden, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und jetzt eine hohe Kaution leisten müsse, um nicht in Untersuchungshaft zu kommen, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe die Frau einem vermeintlichen Beamten die Wertsachen übergeben. Laut «Hamburger Abendblatt», das zuerst über den Fall berichtet hatte, hat die Beute einen Wert von 150.000 Euro.