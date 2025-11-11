84.000 Euro nicht gezahlt: Mann vor Abflug verhaftet

Wegen hohen Schulden an den Staat konnte ein Mann nicht nach Istanbul fliegen. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Gefängnis statt Istanbul: Ein wegen Steuerhinterziehung gesuchter Mann ist am Hamburger Flughafen verhaftet worden. Der 45-Jährige hatte insgesamt rund 84.000 Euro, bestehend aus einer Geldstrafe, Wertersatz und den Verfahrenskosten, noch nicht bezahlt, wie die Bundespolizei in Hamburg mitteilte. Seit September war er deshalb per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gesucht worden.

Ursprünglich wollte der Mann am Montagmorgen nach Istanbul fliegen. Weil er seine Schulden jedoch nicht direkt begleichen konnte, sitzt er seitdem in Haft. Denn dem Haftbefehl zufolge standen 167 Tage als Ersatzfreiheitsstrafe gegen ihn aus.