835. Hamburger Hafengeburtstag startet mit großer Parade

Hamburg (dpa/lno) –

Deutschlands größter Hafen feiert seinen 835. Geburtstag: Das maritime Fest startet am Donnerstag (14.00 Uhr) mit dem traditionellen Eröffnungsgottesdienst im Hamburger Michel. Ab 16.00 Uhr fahren dann rund 250 große und kleine Schiffe zum Start der Feierlichkeiten über die Elbe in den Hafen ein. Das deutsche Marine-Flottendienstboot «Alster» und das Feuerwehr-Löschboot «Branddirektor Westphal» mit seiner großen Wasserfontäne führen die berühmte Einlaufparade an.

Bis Sonntag liegen die verschiedenen Schiffe im Hafen. Unter dem Motto «Open Ship» können viele von ihnen besichtigt werden. Der Hamburger Hafengeburtstag endet mit der großen Auslaufparade. Partnerland ist in diesem Jahr Lettland.

Das nach eigenen Angaben weltgrößte Hafenfest findet in diesem Jahr an vier Tagen statt. Neu ist eine schwimmende Bühne vor den Landungsbrücken. Am Freitagabend tritt dort parallel zum großen Feuerwerk die Hamburger Band Scooter auf. Am Samstagabend legt das Kreuzfahrtschiff «Aida prima» hinter der Bühne an. Zu einem Auftritt des DJs Alle Farben wird eine Lichtshow mit 300 leuchtenden Drohnen über Schiff und Bühne zu sehen sein.