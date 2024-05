835. Hamburger Hafengeburtstag mit Extra-Tag und neuer Bühne

Besucher des Hamburger Hafengeburtstags schauen auf die Schiffe, die an der Auslaufparade teilnehmen. Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem zusätzlichen Tag und einem neuen Schauplatz hoffen die Veranstalter des Hamburger Hafengeburtstags in diesem Jahr wieder auf mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher. Zum ersten Mal wird eine Ponton-Bühne vor den Landungsbrücken schwimmen und zusätzliches Programm bieten, wie Sören Lemke, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Wirtschaftsbehörde, am Donnerstag sagte. «Das ist ein absolutes Novum auf dem Hafengeburtstag.» Der 90 mal 30 Meter große Ponton solle das Land- und Wasserprogramm des Volksfestes stärker miteinander verknüpfen.

Vor allem beim Abendprogramm soll die neue Bühne Eindruck machen: Zum traditionellen Geburtstagsfeuerwerk treten am Freitagabend unter anderem die Band Scooter und der Freizeit-Männerchor Goldkehlchen auf dem Wasser auf. Musicaldarsteller von Stage Entertainment zeigen Ausschnitte aus ihrem Repertoire – unter anderem wird es auch einen Vorgeschmack auf das neue Stück «& Julia» geben, das im Herbst in der Hansestadt Premiere feiert. Am Samstag spielt DJ Alle Farben auf dem Ponton, dazu gibt es eine Lichtshow rund um das Kreuzfahrtschiff «AIDAprima», das direkt hinter der Bühne liegen wird.

Da der Hafengeburtstag in diesem Jahr auf das Himmelfahrtswochenende fällt, findet die Einlaufparade der Schiffe bereits am Donnerstag statt. Zuletzt hatte es 2018 einen viertägigen Hafengeburtstag gegeben – üblicherweise dauert das maritime Volksfest drei Tage lang. Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Veranstalter mehr als eine Million Menschen das Fest besucht.