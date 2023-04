83-Jähriger verursacht nach Herzanfall Unfall und stirbt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Autofahrer in Hamburg hat mutmaßlich durch einen Herzanfall einen Unfall verursacht und ist ums Leben gekommen. Der 83-Jährige sei am Mittwochabend auf einer Straße im Stadtteil Groß Flottbek «auffällig langsam» gefahren und habe den Verkehr zum Stocken gebracht haben, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zum Donnerstag. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß mit mäßiger Geschwindigkeit gegen einen Gartenzaun.

Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte schlugen fehl – der 83 Jahre alte Mann konnte sich von seinem Herzanfall nicht erholen und starb am Unfallort. Weitere Details etwa zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen für die genaue Ursache dauerten an.