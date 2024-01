83-Jähriger nach Verkehrsunfall reanimiert

Ankum (dpa/lni) –

Ein 83-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Osnabrück in den Gegenverkehr geraten und seitlich mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Der Senior musste nach dem Unfall am Sonntag reanimiert werden und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 73 bei Ankum. Der 53 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie seine 52 Jahre alte Beifahrerin blieben laut Polizeiangaben unverletzt. Der 83-Jährige war vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die Landesstraße blieb für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.