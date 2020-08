Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Tarmstedt (dpa/lni) – Ein im Landkreis Rotenburg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzter E-Biker ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Der 83 Jahre alte Mann wollte am Sonntag die Kreisstraße 113 zwischen Wilstedt und Tarmstedt mit seinem Elektrofahrrad überqueren und übersah dabei vermutlich den Wagen einer 55-Jährigen. Es kam zur Kollision. Der Mann starb am Montag in einer Klinik in Rotenburg.

