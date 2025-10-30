83-Jährige erstochen – Enkelin in Klinik eingewiesen

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem gewaltsamen Tod einer 83-Jährigen in Hamburg-Hausbruch hat das Landgericht die Unterbringung der Enkelin in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Bei der Tat am 12. März dieses Jahres habe die 39-Jährige in einer Wahnvorstellung gedacht, sie werde von der Großmutter angegriffen und müsse sich verteidigen, sagte der Vorsitzende Richter, Matthias Steinmann.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft brachte die Beschuldigte die 83-Jährige in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Hausbruch zu Fall und schlug ihren Kopf mehrmals auf den Boden. Anschließend stach sie der Großmutter vermutlich mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper. Die 83-Jährige starb noch in der Wohnung.

Pflegerin mit Glasscherbe im Gesicht verletzt

Auch bei einer weiteren Tat rund einen Monat zuvor handelte die 39-Jährige nach Angaben des Richters im Zustand der Schuldunfähigkeit. Am 11. Februar hatte sie eine Pflegerin angegriffen, die zu einem Klienten in das Mehrfamilienhaus wollte.

Der Staatsanwaltschaft zufolge schlug die 39-Jährige die Frau bewusstlos. Dann soll sie sich auf die am Boden liegende Pflegerin gesetzt und ihr mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Als die Frau wieder zu Bewusstsein kam und sich wehrte, habe die Angeklagte sie mit einer Glasscherbe im Gesicht verletzt.

Gefahr für die Bevölkerung

Die Strafkammer stellte fest, dass die 39-Jährige im Zustand der Schuldunfähigkeit einen Totschlag und eine Körperverletzung begangen hat. Sie stelle eine Gefahr für die Bevölkerung dar und müsse darum bis zu einer Heilung in einer Klinik bleiben, sagte Steinmann. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das sogenannte Sicherungsverfahren war bis zur Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden.