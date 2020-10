Haren (dpa/lni) – Ein Mann ist nach einem Brand in einem Wohnhaus in Haren im Landkreis Emsland gestorben. Rettungskräfte hatten den 82-Jährigen am Freitagmorgen aus dem Haus geholt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Dort starb der Mann wenig später. 22 Feuerwehrleute löschten den Brand. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Sachschaden an dem Haus ist, war laut Polizei noch unklar.