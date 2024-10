82-jähriger Radfahrer bei Stadtbahnunfall tödlich verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Hannover ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann mit seinem Fahrrad die Gleise an der Hildesheimer Straße in Höhe des Döhrener Turms an einer Fußgängerfurt überqueren, wie die Polizei mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste ihn dabei am Nachmittag eine Stadtbahn.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann auf die Bahngleise geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Insassen der Bahn wurden nicht verletzt.