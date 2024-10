82-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum und stirbt

Pattensen (dpa/lni) –

Ein 82-Jähriger ist mit seinem Auto in der Region Hannover gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Senior war am Freitag auf einer Landesstraße zwischen Pattensen und Hüpede allein in seinem Fahrzeug unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen krachte gegen einen Baum.

Die Feuerwehr konnte den Senior nur noch tot aus dem Auto bergen. Die Unfallursache war zunächst unklar, die Straße blieb für die Bergung rund drei Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.