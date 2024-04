Goslar (dpa/lni) –

Eine 82 Jahre alte Fußgängerin ist in Goslar von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte, als die Frau am Mittwochnachmittag die Fahrbahn in Höhe einer Bahnunterführung überquerte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 80 Jahre alte Autofahrer wurde vom Kriseninterventionsteam des Landkreises Goslar betreut. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.