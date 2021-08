82-Jährige verursacht Feuer in Seniorenheim und stirbt

Ein Notarztwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach einem beim Rauchen ausgelösten Brand in einem Seniorenheim in Hamburg-Poppenbüttel ist eine 82 Jahre alte Frau aufgrund ihrer Verbrennungen gestorben. Der Polizei zufolge fing am Freitagabend das Oberteil der Frau beim Rauchen Feuer. Die Polizei sprach nach ersten Erkenntnissen von «einem unsachgemäßen Gebrauch von Raucherutensilien» seitens der 82-Jährigen.

Pflegekräfte löschten die Flammen kurz darauf mit Decken und Wasser, hieß es weiter. Die im Rollstuhl sitzende Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie am Samstag ihren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

