82-Jährige stirbt bei Feuer

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 82 Jahre alte Frau ist in Hamburg-Billstedt auf ihrer Terrasse bei einem Feuer ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Anwohner nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagabend den Brand auf der Terrasse bemerkt und die Polizei gerufen. Rettungskräfte fanden die Frau, für sie sei jede Hilfe zu spät gekommen. Die Brandursache werde ermittelt. Da die Frau den Angaben zufolge starke Raucherin war, prüft die Polizei, ob ihre Kleidung möglicherweise per Feuerzeug oder Zigarette in Brand geraten sein könnte.