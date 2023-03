82-Jährige geht mit Besen auf Angreifer los

Lüneburg (dpa) –

Eine 82-Jährige hat ihren Sohn nach einem Verkehrsunfall in Lüneburg verteidigt und ist mit einem Besen auf einen Angreifer losgegangen. Ein 54-Jähriger war nach einem Unfall am Freitag, in den seine Tochter verwickelt war, an der Unfallstelle erschienen und hatte auf einen weiteren 57 Jahre alten Beteiligten eingeschlagen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Der 57-Jährige ging nach einem Kopfstoß und den Schlägen zu Boden und fiel in ein Beet. Seine 82 Jahre alte Mutter griff laut Polizei zum Besen und drängte den Schläger damit zurück. Ihr Sohn erlitt Verletzungen im Gesicht.