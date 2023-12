81-Jähriger fährt Seniorin an und weiter: Lebensgefahr

Cuxhaven (dpa/lni) –

Ein 81-jähriger Autofahrer soll auf der Bundesstraße 73 im Landkreis Cuxhaven eine 77-jährige Frau angefahren haben und dann nach Hause gefahren sein. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer war am Donnerstagmorgen mit seinem Pkw in Richtung Stade unterwegs gewesen, als die Seniorin die B73 in Hechthausen überqueren wollte. Vermutlich wegen der Dunkelheit und des Starkregens habe der Fahrer die Fußgängerin übersehen, hieß es. Polizeibeamte trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.